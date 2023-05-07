İstanbul

Miting için evlerinden çıkan vatandaşların, kentin dört bir yanından otomobilleri, toplu taşıma araçları ve parti otobüsleriyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ulaşmaya çalışması trafik oluşturdu.

Bazı vatandaşlar miting alanına, araçları ile konvoy oluşturup gelirken bazıları da yoğunluk nedeniyle D-100 karayolu Atatürk Havalimanı katılımında araçlarından inip yürüyerek ulaştı.

Araçlarıyla miting alanına gelmek isteyenler nedeniyle D-100 karayolu Zeytinburnu istikametinden havalimanına doğru trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Mitinge katılacak vatandaşlar metro, otobüs durakları ile metrobüs hatlarında da yoğunluk oluşturdu.

Ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile miting alanına ulaşan vatandaşlar, 15 ayrı kontrol noktasından geçip içeri alınıyor.

AA