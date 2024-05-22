İrlanda'nın başkenti Dublin'de bugün toplanan UEFA İcra Kurulu, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finali ile 2027 yılı UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline de Türkiye'nin ev sahipliği yapmasını kararlaştırdı.

Bu kararla Türkiye, UEFA'nın düzenlediği organizasyonlarda toplam 6 kez bir finale ev sahipliği yapma hakkını kazandı.

Daha önce 2005 ve 2023'te UEFA Şampiyonlar Ligi, 2009'da UEFA Avrupa Ligi ve 2019 yılında da UEFA Süper Kupa şampiyonu, İstanbul'da belli olmuştu.

"İstanbul finaller şehri, İstanbul dünya futbolunun kalbinin attığı bir şehir"

UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dublin'deki toplantının ardından "Çok gururluyum, çok mutluyum. Ülkemize güzel haberler getirmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına böyle finallerle başlamış olduk." dedi.

Başta UEFA Başkanı Alexander Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere İstanbul'a verilen finaller için teşekkür ederek sözlerine başlayan Yardımcı, "İstanbul finaller şehri, İstanbul dünya futbolunun kalbinin attığı bir şehir. Türkiye, UEFA'nın en güvenilir ortağıdır, en güvenilir limanıdır. Verilen bu kararlar, ülkemizin son 20 yılda yapmış olduğu modern statlar, altyapı, tesisler, ulaşımdaki gelişmeleri ödüllendirmiş oluyor." diye konuştu.

Bütün bu organizasyonların alınmasında devletin desteğine dikkati çeken Yardımcı, "Başta futbol sevdalısı Cumhurbaşkanımız, bu organizasyonların alınması için bizlere çok ama çok büyük destek veriyor. Bize vermiş olduğu destek ve yardımdan dolayı buradan kendilerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'da oynattık"

Yedi yıldır UEFA Yönetim Kurulunda olduğunu belirten Yardımcı, "Monako'dan sonra ilk kez İstanbul'da üst üste UEFA turnuvalarının kura çekimi yapıldı. 2019 yılında UEFA Süper Kupa finali İstanbul'da oynandı. Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için dünyanın en değerli finali olan Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'da oynattık. 2023'te o finalin alınması için büyük çaba sarf ettik. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile ortak organize edeceğiz. İstanbul'un yanı sıra diğer şehirler de öne çıkacak bu şampiyonada. Bu kentlerimizi dünyaya tanıtmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Yönetim Kuruluna ilk girdiğinde Medya Komitesi Başkanlığı görevini yürüttüğünü aktaran Yardımcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki yıl boyunca Avrupa'nın bütün spor yazarlarını sürekli İstanbul'a çağırdım. Ülkedeki kalkınmayı bizzat görmelerini istedim. Türkiye'nin ne kadar büyük atılımlar yaptığını anlattım. 2019'da Avrupa Federasyonlar Komitesi Başkanlığı'na seçildim, 5 yıldır Avrupa'daki federasyonların problemleri, futbolun kalkınması, siyasi otoritelerin futbola karışması gibi konular bize geliyor. Çok yoğun çalışıyorum. Bu durum, UEFA bünyesinde ve Avrupa futbolunda önemimi artırıyor. Güçlü bir lobi oluşuyor. UEFA Başkanı Ceferin ile başkan olmadan önce de tanışıyordum. Kendisiyle Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı olduğu dönemden beri tanışırız."

"Benim sürpriz yapacak takım adayım Türkiye"

Yardımcı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımdan beklentisinin büyük olduğunu söyledi.

Milli takımın çok iyi bir teknik direktörü olduğunu aktaran Yardımcı, "Çok sayıda yetenekli futbolcumuz var. Takım olarak iyi hazırlanmalıyız, bunun için milli takımı rahat bırakmamız lazım. Motive olmamız, onlara destek olmamız ve dua etmemiz lazım. Her turnuvada olduğu gibi güçlü adaylar arasındayız. Biliyorsunuz Katar 2022'de Fas, sürpriz yaptı. Bu sefer de biz çıkabiliriz. Benim sürpriz yapacak takım adayım Türkiye. Gruptan çıkacağız. Turnuva 30 gün sürüyor, sakatlıklar, kart cezaları, ahenk, bunlar çok önemli. Her şey lehimize giderse, şans da yanımızda olursa milli takımımızdan çok umutluyum. Ay-yıldızlı formayı giyen kardeşlerimizin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bizi gururlandıracak sonuçlar alacaklarından eminim." ifadelerini kullandı.

"Devler Ligi" finallerinde İngiliz takımları güldü

İstanbul, UEFA turnuvalarındaki ilk finaline 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ev sahipliği yaparken, nefes kesen mücadele "Devler Ligi"nin unutulmayacak finallerinden biri oldu.

Hikayesi filme konu olan finalin ilk yarısı 3-0 Milan üstünlüğüyle geçilirken, ikinci yarıda tarihi bir geri dönüşle 3-3 beraberliği yakalayan Liverpool, rakibine penaltı atışlarında 3-2 üstünlük sağlayarak kupaya uzandı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen yıl oynanan ikinci final mücadelesinde ise Manchester City, bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i Rodri'nin golüyle 1-0 yenerek tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Lucescu, Şükrü Saracoğlu Stadı'ndan kupayla ayrıldı

Teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu'nun yaptığı Shakhtar Donetsk, 2009 yılındaki UEFA Avrupa Ligi finalinde Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Wermen Bremen ile karşı karşıya geldi.

Kariyerinde Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Rumen teknik adam, uzatmalara giden maçta Ukrayna ekibiyle sahadan 2-1 galip ayrılarak Türkiye'de bir kupa sevinci daha yaşadı.

UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool'un "Boğaz" keyfi

2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa finaline ise Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı o dönemki adıyla Vodafone Park ev sahipliği yaptı.

Normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 berabere sona eren finalde rakibine penaltı atışlarında 5-4 üstünlük kuran Liverpool, İstanbul'da penaltılarla bir kupa şampiyonluğu daha yaşadı.