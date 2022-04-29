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10 yıl sahte kimlikle dolaşan cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Cezaevinden kaçan ve 10 yıl boyunca sahte kimlikle dolaşan Şevki Berber, yurt dışına gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Nisan 2022 Cuma 11:17
10 yıl sahte kimlikle dolaşan cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri yolculara yönelik yapılan GBT kontrolü sırasında yurt dışına gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcuyu takibe aldı.  Pasaport kontrol noktasına gelen yolcuyu durduran polis, GBT kontrolü için kimlik istedi. Yolcunun verdiği Murat Berber ismine düzenlenmiş kimliğinin sahte olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler yolcuyu parmak izi kontrolüne götürdü. Burada yapılan kontrollerde şüphelinin gerçek kimliğinin Şevki Berber olduğu ve Trabzon'da çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği tespit edildi.  İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Şevki Berber ifadesinde 10 yıldır sahte kimlikle dolaştığını ve bu zaman zarfında havalimanı ve polis kontrol noktalarından sorunsuz bir şekilde geçtiğini söyledi. Şevki Berber mahkemeye sevk edilmesinin ardından cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CezaeviFirarŞevki BerberFirariİstanbul Havalimanı
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