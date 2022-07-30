100 yeni metrobüsün hizmete alım töreni

Kurtköy Yenişehir Mahallesi'ndeki İETT Garajı'nda düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, "İETT, yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin değil, Türkiye'nin en değerli, en köklü kurumlarından ve markalarından biri. Temmuz ayı itibariyle, toplam 3 bin 324 otobüs, 3 bin halk otobüsü ve 5 bin 460 şoför ile 16 milyon İstanbulluya hizmet veriyor. Tabii İETT, sadece araçlardan ve şoförlerimizden oluşmuyor. Arkada çok büyük bir organizasyon var. Birçok çalışanımızın, çok değerli emekleri var. Bu şehirde her gün milyonlarca vatandaşımız, İETT ile bir yerden bir yere gidebiliyor. Rakam vermek gerekirse, günde 4 milyondan fazla İstanbullu, İETT ile şehir içinde seyahat ediyor. Metro hatlarımız, deniz hatlarımız ve Marmaray dahil, şehrimizdeki toplam 7,5 milyon kişilik günlük kitlesel ulaşımın yüzde 60'ını tek başına İETT karşılıyor. Bu rakam, Avrupa'daki şehirlerin çoğundan kat be kat büyük bir rakam" bilgilerini paylaştı.

"YERLİ KAYNAĞIMIZ YOKMUŞ GİBİ HOLLANDA'DAN ALINDI"

Otobüsler ve halk otobüslerini bünyesinde barındıran İETT envanterinin 600'ünün metrobüslerden oluştuğunu kaydeden İmamoğlu, "Bazı riskler alarak, eleştirilere göğüs gererek halk otobüslerini de aynı renkte hizmet veren bir statüye kazandırarak, onlarla beraber bir yol arkadaşlığımızı daha kurumsal bir hale getirerek, sistemli çalışmayı oraya da kazandırarak; yani 'O hatayı o kurum yaptı, bizi ilgilendirmez' bahanesinin altına sığınmadan, bir bütüncül hizmet kalitesini sağlamanın da kararını vermiştik. Hepiniz biliyorsunuz" hatırlatmasında bulundu. Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme'ye uzanan 52 kilometrelik ve 44 duraklı metrobüs hattında günde 900 bine yakın insanın faydalandığını belirten İmamoğlu, "Pek çok alanda olduğu gibi, ne yazık ki bu alanda da yıllara sarih bir ihmal söz konusu. Bir kısım özensizlikler yapılmış. Sistem, en baştan yanlışlıklarla, eksikliklerle ve özensizliklerle başlamış" diye konuştu.

Kendilerinin de soruşturduğu, geçmiş dönemde Hollanda'dan yapılan metrobüs alımlarını hatırlatan İmamoğlu, "Bu araçlar, yerli kaynağımız yokmuş gibi Hollanda'dan alındı. Yabancı kaynaktan almaya karar verdiniz, eyvallah; tanesi 1 milyon 250 bin Euro'ya alındı. Yani bugünün parasıyla otobüsün tanesi, 23 milyon lira. Tam 23 milyon liraya metrobüs alacak bir yönetici, bunun detayına nasıl bakmaz? Bununla nasıl ilgilenmez? İnanın anlatılabilir değil, anlaşılabilir hiç değil" dedi.

"TANESİ 7,5 MİLYON TL"

"Bu sefer kendi öz imkanlarımızla, 7 yıla bölünmüş taksitlerle pazarlığını yaparak hem de en iyi fiyatları aldığımıza emin olduğumuz bir çalışmayla, 160 yeni aracı filomuza hep birlikte kattık" diyen İmamoğlu, "Arkada gördüğünüz iki marka, bu ülkenin iki yerli markasıdır. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. İmamoğlu, kendilerinin alımını yaptıkları araçların ise tanesinin 7,5 milyon TL olduğunu aktardı. Araçları teslim almadan 1 yıl boyunca deneyimlediklerini belirten İmamoğlu, araçların teknik kapasiteleriyle ilgili bilgiler paylaştı. Trafik akışının tersi yönünde hareket eden metrobüs sistemini de zaman içinde yenileyeceklerinin altını çizen İmamoğlu, "Ters yönden çalıştığında, çok ciddi kaza riskini barındırdığını biliyoruz metrobüslerin. Yeni nesil metrobüs araçlarımızla, zaman içerisinde ters yön istikamet çalışmasına da son vereceğiz. Bu sayede bu riski ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

"ŞOFÖRLERİMİZ, YILDA 4 İKRAMİYE ALACAK"

İmamoğlu, yeni düzenlemeyle kadroya aldıkları çalışanların kavuşacakları hakları şöyle sıraladı:

"Sizi, bu eşitsiz ortamdan eşit ortama kavuşturuyoruz. Şoförlerimiz, yılda 4 ikramiye alacak. Haftalık çalışma saatleri, 45'ten 40 saate düşecek. Yemek ücretleri olacak. Yıllık izin günü sayıları, 14'ten 22 güne çıkacak. 8 gün sosyal izin hakları olacak. Sosyal yardım paketi, tahsil yardımı, Ramazan yardımı gibi yardımlardan yararlanacaklar. PGS başarı puanı ödülü, hasarsızlık primi, direksiyon primi, vardiya primi gibi motivasyon kaynakları olacak. Evet aramıza, ailemize katılanlar bu haklardan faydalanacaklar. Çünkü bizim için 16 milyonun her bir ferdinin sağlığı, mutluluğu, iyi şartlarda yaşaması ayrı bir önem taşıyor. Aramıza, ailemize katılanlar, değerli dostlar bu haklarımızdan faydalanmış olacaksınız. Çünkü bizim için, 16 milyon insanımızın her ferdinin sağlığı, mutluluğu, iyi şartlarda yaşaması ayrı bir önem kazanıyor. Bu yüzden size sağladığımız bu imkanların tek bir sebebi var: Sizler, İstanbulluları hiç olmadığından daha fazla mutlu etmek zorundasınız. Bu konuda anlaştık mı?"

Bugün düzenlenen törenle, 100 yeni aracın metrobüs hattına çıkacağı belirtildi.