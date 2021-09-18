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12 avukatı dolandıran şüpheli yakalandı

İSTANBUL'da kendisini şirket sahibi olarak tanıtarak sözde iş verme bahanesiyle lüks restoranlarda buluştuğu 12 avukatın telefonlarını "şarjzım bitti şoförümü aramam lazım" diyerek kandırarak alıp kaçan şüpheli Sinan G. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin dolandırıcılık, gasp ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 10 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Eylül 2021 Cumartesi 10:17
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12 avukatı dolandıran şüpheli yakalandı

İstanbul'da son bir ay içinde polise başvuran 12 avukat, telefonlarının bir dolandırıcı tarafından çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Avukatlar verdikleri ifadelerinde şüphelinin kendisini şirket sahibi zengin bir iş adamı olarak tanıttığını, dava dosyalarına bakmaları için lüks restoranlarda buluşma teklif ettiğini söylediler. Benzer şekilde ifade veren avukatlar, birlikte yemek yedikleri dolandırıcının, yemeğin bitmesinin ardından "Telefonumun şarjı bitti. Şoförümü aramam lazım. Telefonunuzu kullanabilir miyim?" diyerek telefonlarını aldığı daha sonra ortadan kaybolduğunu anlattılar.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şüphelinin avukatların telefonlarını sözde emanet aldıktan sonra hızla restorandan ayrılarak kaçtığını belirledi. Görüntülerdeki kişinin daha önce de defalarca yakalanan Sinan G.(43) olduğu tespit edildi. Polis şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Sinan G.'nin daha önceden dolandırıcılık, Gasp ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarında 10 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. 12 avukat tarafından teşhis edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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