15 Temmuz konulu uluslararası mektup yarışmasında 1'inci 25 bin lirayla ödüllendirilecek

‘Dünyanın Mektubu 15 Temmuz Kahramanları İçin Yazılıyor’ yarışmasının tanıtım programı 16 Temmuz’da gerçekleşti. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile 15 Temmuz şehidi İlhan Varank’ın ablası Ayşe Varank Aslantürk de programa katıldı. Ortaokul ve lise olmak üzere üzere iki kategoride yapılacak yarışmada; birincilik kazanan öğrenci 25 bin lira, okuluna 25 bin lira, ikincilik kazanan öğrenci 20 bin lira, üçüncülük kazanan öğrenci 15 lira ödülünün sahibi olacak. Ayrıca Jüri Özel Ödülü kazanan öğrenciye 7 bin 500 lira, Jüri Özendirme Ödülü kazanan öğrenciye 5 bin lira ve kazananların her birine plaket takdim edilecek. Yarışmanın ödül töreni 18 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek.

“BU DESTANI SONRAKİ NESİLLERE TAŞIYACAĞIZ”

Başkan Hüseyin Keskin, “15 Temmuz destanını unutmamak ve unutturmamak için çeşitli programlar düzenledik. Bunlardan biri de mektup yarışması oldu. Dünyanın her tarafından ortaokul ve lise öğrencilerimizin katılacağı yarışmada jürimiz tarafından belirlenecek olan isimlere ödüllerimiz var. Buradaki amacımız 15 Temmuz destanını sulandırarak gerçeğinden saptırarak milletimize unutturmaya çalışan ve uluslararası arenada farklı bir noktaya taşımaya çalışanlara karşı mücadele etmektir. Bu anlamda 15 Temmuz Derneğimize çok teşekkür ediyorum. Önemli projeler gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda. Bu projemize çok büyük destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu destanı bir sonraki nesillere aktarmak için bu projeyi gerçekleştiriyoruz” açıklamasını yaptı.

“ÇOCUKLARIMIZIN MESAJLARI TOPLUMA YOL HARİTASI OLACAK”

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, “Kahramanları, hainleri tanıtmak için öğrencilerimiz kalemlerini kullanacak. Yarışmamız bugün başlamış oldu. Eminim ki öğrencilerimizin kalbindeki, gönlündeki bütün zenginlikler yazıya dökülecek. Duygular çok samimi bir şekilde ifade edilecek. Belki de hem şahsımıza hem de topluma çok güzel mesajlar verecekler. Çünkü öğrencilerimizin içi vatana, millete, devlete, insanlığa olan sevgileri daha çok daha çok temiz duygularla dolu. Onlardan alacağımız mesajlar, topluma güzel bir yol haritası olacak” dedi.

“BAŞVURULAR 25 EKİME’E KADAR ALINACAK”

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise şunları söyledi:

“Hain girişimin 6’ncı yıl dönümünde, 15 Temmuz Derneğimiz, Sultanbeyli Belediyemizle gençlerimize ve geleceğimize o ruhu, o gece yiğitleşen şehitlerimizi, kahramanlarımızın aslında bütün halkımızın o geceki ferasetini, anlayışını, duygularını gelecek kuşaklarımıza aktarmak yarışma düzenledik. Geçen sene aslında ilki gerçekleşmişti. İstanbul genelindeydi. Ortaokul ve lise öğrencilerimizin eğitim öğretimin başlangıcından itibaren ekim ayının sonuna kadar, 25 Ekim’e kadar başvuru alacağız.

Gençler, o gecenin kahramanlarına yazdığı mektuplarla www.dunyaninmektubu.com adresinden başvuru yapabiliyor.