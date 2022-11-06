15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen N Kolay 44. Ä°stanbul Maratonu iÃ§in 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ saat 03.00â€™de araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±. Â KÃ¶prÃ¼ baÄŸlantÄ± yollarÄ± trafik polisleri tarafÄ±ndan Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ istikametine gitmek isteyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™ne yÃ¶nlendirildi. Sabah 06.00 itibariyle de maratonun yapÄ±lacaÄŸÄ± gÃ¼zergahtaki yollar araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lacak. Maraton nedeniyle kapatÄ±lan 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve parkur Ã¼zerindeki yollarÄ±n saat 12.30â€™dan itibaren kademeli olarak araÃ§ trafiÄŸine aÃ§Ä±lmasÄ± bekleniyor.

MARATON NEDENÄ°YLE KAPATILACAK YOLLAR

stanbul ValiliÄŸi, 44'Ã¼ncÃ¼ 'N Kolay Ä°stanbul Maratonu' nedeniyle trafiÄŸe kapatÄ±lacak yollarÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla duyurmuÅŸtu. AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re trafiÄŸe kapatÄ±lacak yollar ÅŸÃ¶yle; "A bÃ¶lge sorumluluk alanÄ± kapanacak yollar kapama saati: 06:00 RagÄ±p GÃ¼mÃ¼ÅŸpala Caddesi, Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼ (Ä°ki yÃ¶nlÃ¼ trafiÄŸe kapatÄ±lacaktÄ±r.), ReÅŸadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, ArabalÄ± Vapur giriÅŸleri, GÃ¼lhane ParkÄ± sahil alt ve Ã¼st giriÅŸler ile GÃ¼lhane parkÄ± iÃ§i yolu, AlaykÃ¶ÅŸkÃ¼ Caddesi, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At MeydanÄ± Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (AhÄ±rkapÄ± Caddesi ve AhÄ±rkapÄ± Ä°skele Sokaktan Sahil istikametine dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapÄ±lmayacak), Ã‡atladÄ±kapÄ± (Aksakal Sokak ve KÃ¼Ã§Ã¼k Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapÄ±lmayacak), KumkapÄ± (Kumluk Sokak, Segah sokak ve IÅŸÄ±l sokak dan Sahil yoluna Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapÄ±lmayacak), KumkapÄ± ve BalÄ±kÃ§Ä±lar Ã‡arÅŸÄ±sÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar, Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dÃ¶nÃ¼ÅŸlerden itibaren sahil istikametine kapatÄ±lacak. NamÄ±k Kemal Caddesi (KÃ¼Ã§Ã¼klanga caddesinden itibaren kapatÄ±lacak)."