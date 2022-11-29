AKM’de engellilere yönelik ‘Sesli Adımlar’ uygulaması kullanıma sokuldu

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Sesli adımlar uygulamamız görme ve işitme engellilerin yardım almadan hareket edebilmelerine olanak tanıyor. Geliştirdiğimiz proje ile engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içinde daha fazla yer alabilmelerine katkıda bulunmanın gururu içindeyiz. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle Türkiye'ye değer katmak için daima artan bir motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Türk Telekom, ‘Sesli Adımlar’ uygulamasını Atatürk Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturdu. Türk Telekom, ‘Sesli Adımlar’ ile ana destekçisi olduğu ve yüksek teknoloji bilgisini kültür ve sanat alanına aktardığı Atatürk Kültür Merkezi’nde herkes için erişilebilir bir deneyim sunuyor.

AKM'Yİ DAHA DA ERİŞİLEBİLİR KILMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal şöyle konuştu:

“Ülkemizin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, teknolojiden herkesin yararlanması öncelikli görevimiz. Hayata geçirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle teknolojiyi, iyilik ve faydaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sorumluluk alanlarımıza kültür-sanatı da ekleyerek kendimize yeni bir rota çizdik. Bu rotanın ilk ve en önemli durağı ana destekçiliğini üstlendiğimiz Atatürk Kültür Merkezi oluşturuyor. Bugün, görme ve işitme engelliler için hizmete sunduğumuz Sesli Adımlar uygulamamızla AKM'yi daha da erişilebilir kılmanın heyecanını yaşıyoruz.”

Sesli Adımlar uygulamasının AKM'nin tüm girişlerine, sinema, kütüphane, sergi salonu, restoranlara, kafelere ve Türk Telekom Opera Salonu'na sesli yönlendirme sağladığını belirten Önal, uygulamanın tüm operatörlerden, ücretsiz olarak indirilebildiğini açıkladı.

GÖRME VE İŞİTME ENGELLİLER AKM’DE ÖZGÜRCE VAKİT GEÇİREBİLİYOR

Türkçe ve İngilizce ücretsiz hizmet veren ‘Sesli Adımlar’ uygulamasını mobil cihazlarına indiren engelli sanatseverler, AKM’nin kapalı ve açık alanlarında, uygulama eşliğinde erişilebilir bir kültür sanat deneyimi yaşıyor. ‘Sesli Adımlar’ Atatürk Kültür Merkezi’nin ana ve alt giriş ile otopark dahil tüm girişlerden itibaren sinema, kütüphane, sergi salonu, restoran ve kafelerin yanı sıra Türk Telekom Opera Salonu’nda dış kapıdan iç salon kapılarına, acil çıkışlara kadar sesli ve basit ikonlarla yönlendirme sağlıyor.

AKM’de Sesli Adımlar uygulamasını deneyimleyen görme engelli kullanıcı Ali Öztürk, “Atatürk Kültür Merkezi’nde, görme ve işitme engelli birinin, kimsenin yardımı olmadan böylesine önemli bir merkezi ziyaret edebilmesi, bizler için çok anlamlı. Bu kapsamda Türk Telekom’un Sesli Adımlar uygulaması, kültür merkezinin iç ve dış mekanlarında dilediğimiz gibi hareket edebilmemize olanak sağlıyor” diye konuştu.

SESLİ ADIMLAR GÖRME VE İŞİTME ENGELLİLER TARAFINDAN ÜCRETSİZ KULLANABİLİYOR

Sesli Adımlar uygulaması, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde de görme ve işitme engelli ziyaretçilere kütüphane içerisinde yönlendirme sağlıyor. Konum tabanlı uygulamalar sunan yerli yazılım firması ile geliştirilen ‘Sesli Adımlar’ operatör bağımsız olarak akıllı telefonlarda görme ve işitme engelliler tarafından ücretsiz kullanılabiliyor.

‘Türkiye’ye Değer’ çatısı altında sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüren Türk Telekom’un engellilere yönelik farklı projeleri de yer alıyor. Günışığı projesi ile az görenlerin ve Türkiye'nin ilk telefonda sesli kitap hizmeti Telefon Kütüphanesi, görme engelli bireylerin yaşamlarına katkı sağlıyor. İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma uygulamaları görme engelli bireylerin bir başkasına ihtiyaç duymadan hayatlarına devam edebilmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca Türk Telekom tarafından geliştirilen Kitaplara Ses uygulaması ile dileyen herkes görme engelliler için gönüllü kitap seslendirebiliyor.

Teknolojiyi faydaya dönüştüren projeler üreten, Türk Telekom 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde de Atatürk Kültür Merkezi’nde çok anlamlı konser, sanat atölyeleri ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.