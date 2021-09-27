Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1384.68
ALTIN
502.17
DOLAR
8.8926
STERLİN
12.1750
EURO
10.4311
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı...
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim...
Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Mardin Havalimanında ulaşım ihalesi
Mardin Havalimanında ulaşım ihalesi

Aksaray'da minibüse bindirilen 24 kaçak göçmen Avcılar'da yakalandı

TÜRKİYE'ye kaçak yollarla girdikten sonra geldikleri İstanbul'da Yunanistan'a götürülme vaadiyle insan kaçakçılarına kişi başı 2 bin dolar verdikleri öne sürülen Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen, Avcılar'da 'Araç bozuldu' denilerek minibüs içerisinde bırakılınca polise yakalandı. 24 Afgan, yurda kaçak girdikten sonra geldikleri İstanbul'da iddiaya göre Aksaray'da bağlantı kurdukları kişilere Avrupa'ya gitmek istediklerini söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Eylül 2021 Pazartesi 09:42
0 Okunma
Aksaray'da minibüse bindirilen 24 kaçak göçmen Avcılar'da yakalandı

İnsan kaçakçılarına kişi başı 2 bin dolar verdiklerini öne süren kaçak göçmenler dün gece yarısı kapalı kasa minibüse bindirildikten sonra yola çıkarıldı. Ancak, yolculuk kısa sürdü. Avcılar'daki Firuzköy Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında sürücü aracın bozulduğunu öne sürerek tamirci bulmaya gideceğini söyledi. Araç içerisinde kalan 24 kaçak göçmen çaresiz beklemeye başladı. Oldukça ıssız olan bölgede devriye gezen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Devriye ekibi saat 02.30 sıralarında minibüstekileri fark etti. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 16 kişilik minibüste bulunan 24 kişinin kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan ve aralarında sadece birkaç kişinin Türkçe bildiği göçmenlerin, kimlik tespitlerinin ardından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından sınır dışı edilmeleri için işlemlere başlandı. Göçmenlerin bindirildiği minibüs çekici ile götürüldü. Polis kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün şoförünü ve insan kaçakçılarını tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulAksarayAvcılarKaçakGözmenAfganAfganistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcılar'da otomobilde başından vurulmuş halde yaralı bulundu 
Avcılar'da otomobilde başından vurulmuş halde yaralı bulundu 
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 32 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 32 şüpheli yakalandı
Freni boşalan kamyon park halindeki  9 araca çarpıp hasar verdi
Freni boşalan kamyon park halindeki  9 araca çarpıp hasar verdi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans