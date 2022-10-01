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Anne Destek Programı Eğitim Projesi başlıyor

Kartal Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliği ile Anne Destek Programı Eğitim Projesi’ni başlatıyor. Proje kapsamında 3-6 yaş döneminde çocuğu olan annelere eğitim verilecek.

01 Ekim 2022 Cumartesi 14:16
Anne Destek Programı Eğitim Projesi başlıyor

Çocuğunun sağlıklı gelişimini desteklemek, olumlu ilişki kurmak ve çocuğun öğrenmesinde yeni deneyimler kazandırmak için gerekli bilgilerin verileceği, ebeveynlik becerilerinin güçlendirilmesi hedeflenen eğitim programına katılmak isteyenler belediyenin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir.

Anne Destek Programı’nın tanıtım toplantısı ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.  

Anne Destek Programı kapsamında annelerin; çocuğun bedensel, zihinsel, sosyal duygusal ve dil gelişim alanlarını destekleyebilecek bilgi ve becerileri kazanması, çocukla etkili iletişim kurmanın yollarını öğrenmesi, çocukla birlikte vakit geçirmenin, oyun oynamanın çocuğun gelişimi üzerindeki olumlu etkisini fark etmesi, çocuğun olumlu davranışlar kazanması ve zorlayıcı davranışlarının önlenmesi için ebeveyn olarak kullanabileceği yöntemleri öğrenmesi ve tüm bunları yaparken kendi iyilik halini de gözetmesi gerektiğinin farkına varılması hedefleniyor.

EĞİTİMLER 15-18 HAFTA SÜRÜYOR

AÇEV gönüllü eğitimcilerinin rehberliğinde, 15-20 kişilik anne gruplarıyla, 15-18 hafta boyunca, haftada bir gün ve 2 buçuk saat olmak üzere uygulanacak olan Anne Destek Programı’na katılmak isteyenler başvuru formunu doldurarak eğitime katılabilecek.

PROGRA ÜCRETSİZ

Eğitim programı kapsamında ayrıca babalara yönelik olarak da 2 oturum gerçekleştirilecek. Programda çocuğun sağlıklı gelişmesi için temel olan konuların yer aldığı eğitimlerde, soru-cevap, küçük grup çalışması, oyun, örnek olay, canlandırma, grup tartışması gibi yöntemlerde kullanılacak. Ücretsiz olarak uygulanan programda annelere yönelik “bilgilendirici konu ekleri” ve çocuklara yönelik de onların gelişimlerini destekleyici “çocuk etkinlikleri” yer alacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kartal BelediyesiAnne Çocuk Eğitim Vakfı(AÇEV)Anne Destek Programı Eğitim Projesi
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