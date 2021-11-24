Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,826.71
ALTIN
751.62
DOLAR
13.04
STERLİN
17.44
EURO
14.66
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri için tezgah tahsisi yapacak
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri...
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alıyor
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli...
TMMOB'den serbest meslek mensupluğu sınavı
TMMOB'den serbest meslek mensupluğu...

Anne ile bebeğini hayatta tutma seferberliği

AVCILAR'da eşi ile tartışan bir kadın, arkadaşına yaşamına son vereceğine dair mesaj attıktan sonra doğalgazı açtı. Arkadaşı durumu polise bildirdi. Hızla olay yerine polis ve itfaiye geldi. Merdivenli itfaiye aracı evin bulunduğu binanın 3'üncü katına uzatılırken, binaya giren polis ve itfaiye ekibinin ısrarlı kapıyı çalması ardından kapı açıldı. İçeri giren görevliler, can havli ile kapıyı açtıktan sonra yere düşen C.Ü. ve yerdeki minik oğlu 7 aylık G.Ü.'yü hayatta tutmak için seferler oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Kasım 2021 Çarşamba 11:15
0 Okunma
Anne ile bebeğini hayatta tutma seferberliği

Avcılar'da bir kadın, dün saat 16.00 sıralarında ihbar hattını arayarak, yakın arkadaşının intihar edeceğini yazdıktan sonra kendisi ile bağlantı kuramadığını, intihar girişiminde bulunmuş olabileceğini bildirdi. Harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekibi, ihbarı yapan kadının görüntülü telefonla yönlendirmesiyle, intihar girişiminde bulunan kadının Gümüşpala Mahallesi'nde oturduğu sokağı, ardından binayı buldu. Merdivenli itfaiye aracı evin bulunduğu binanın 3'üncü katına uzatılırken, binaya giren polis ve itfaiye ekibinin ısrarlı kapıyı çalması ardından kapı açıldı. İçeri giren görevliler, can havli ile kapıyı açtıktan sonra yere düşen C.Ü. (30) ve yerdeki minik oğlu 7 aylık G.Ü.'nün güçlükle soluk alabildiğini gördü. İtfaiye ekipleri, kadını kapının önüne, çırpınan minik bebeği bina önüne çıkardı. Acil olarak ambulans istenirken, itfaiye erinin kucaklayarak dışarı çıkardığı yüzü su ile yıkanan ve sakinltirilen bebek kısa süre sonra kendisine geldi. Yaşama son anda döndürülen anne ise polis ve diğer itfaiye erleri tarafından binanın önüne taşındı. Bir itfaiye eri, montunu çıkararak kadının üzerine uzatılmasını sağladı. Konuşamaz durumdaki kadın işaretle sorunca hemen bebeği yanına getirildi. Getirilen ambulansa alınan anne ve bebeği Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. İfadesinde eşi ile tartıştığını bunun üzerine bunalıma girdiğini belirten C.Ü. ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Komşuları, çiftin binaya 5 ay kadar önce taşındığını kavga ettiklerini duymadıklarını söyledi.

DHA

Son Güncelleme: 24.11.2021 11:18
Anahtar Kelimeler:
AvcılarKarıkocaKavgaTartışmaIntihar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataşehir'de 5 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı
Ataşehir'de 5 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı
İSFANBUL Tema Park’tan Öğretmenler Günü’ne özel indirim
İSFANBUL Tema Park’tan Öğretmenler Günü’ne özel indirim
Esenyurt'ta fatura borcu nedeniyle 15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi
Esenyurt'ta fatura borcu nedeniyle 15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans