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Arızalanan dökme yük gemisi Ahırkapı'ya demirledi

27 Ekim 2022 Perşembe 12:43
Arızalanan dökme yük gemisi Ahırkapı'ya demirledi

İSTANBUL - Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Ahırkapı önlerinde makine arıza yapan 'Magnum Power' isimli gemi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marshall Adaları bandıralı 189 metre uzunluğundaki 'Magnum Power' isimli dökme yük gemisi, Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken sabah saatlerinde Ahırkapı önlerinde makine arızası yaptı. Arıza sonrası harekete geçen Kıyı Emniyeti kurtarma ekipleri, kılavuz kaptan, Kurtarma-11 ve Nazım Tur römorkörleriyle gemiyi kurtararak Ahırkapı Demir Bölgesi'ne emniyetle demirletildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yük GemisiUkrayna
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