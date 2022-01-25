Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,925.17
ALTIN
800.05
DOLAR
13.54
STERLİN
18.25
EURO
15.29
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
Uluslararası Final Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Uluslararası Final Üniversitesi Akademik...
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi...

Arnavutköy'de hamile kadını doğuma itfaiye yetiştirdi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Ocak 2022 Salı 14:21
Arnavutköy'de hamile kadını doğuma itfaiye yetiştirdi

İSTANBUL - Arnavutköy'de hamile kadını taşıyan ambulans yolda kalınca yardım itfaiyeden geldi. İtfaiye ekiplerinin araçlarıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Mevüde Kızği isimli kadının, kızı dünyaya geldi. Anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Arnavutköy Boğazköy'de 22 yaşındaki Mevüde Kızği'nin doğum sancıları başladı. İhbar üzerine sağlık ekipleri, hamile kadını ambulansa alarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Ancak ambulans, yoğun hava muhalefeti nedeniyle yolda kaldı. Hamile kadının yardımına itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye aracına alınan Mevüde Kızği, doğuma 5 dakika kala Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi. Mevüde Kızği'nin hastanede kız çocuğu dünyaya geldi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hamile Kadını Doğuma Itfaiye YetiştirdiArnavutköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küreğini alan otoyol kenarına bıraktığı aracını çıkarmaya geldi
Küreğini alan otoyol kenarına bıraktığı aracını çıkarmaya geldi
İstanbul Valiliği'nden karla mücadelede yeni önlemler
İstanbul Valiliği'nden karla mücadelede yeni önlemler
Hadımköy'de işçiler geceyi fabrikada geçirdi
Hadımköy'de işçiler geceyi fabrikada geçirdi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans