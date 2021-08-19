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Arnavutköy'de parkta yeni doğmuş bebek bulundu

Parkta dinlenmek için oturan vatandaşlar, duydukları ağlama sesinin kaynağını ararken, çanta içerisinde yeni doğmuş ve göbek bağı dahi kesilmemiş bir bebekle karşılaştılar. Durumu polise bildiren vatandaşlar bir yandan da bebeğin unutulmuş olma ihtimaline karşın parkta bebeğin ailesini aradılar. Bebeğin bulunduğu parka gelen polis ekipleri, bir çanta içerisine konularak terk edildiği anlaşılan bebeği, Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü. Sağlık kontrolleri yapılan bebeği kimin ya da kimlerin parka bıraktığı araştırılıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Ağustos 2021 Perşembe 10:23
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Arnavutköy'de parkta yeni doğmuş bebek bulundu

Arnavutköy dün akşam saatlerinde Şehir Parkı'nda dinlenen vatandaşlar, ağaçlıkların arasından bebek ağlama sesi duydu. Sesin kaynağını arayan vatandaşlar yeni doğmuş bir bebeğin çanta içerisine konulduğunu gördü. 

Hastane dönüşünde dinlenmek için parktaki çimenlik alana geldiğini söyleyen Cengiz İlk isimli vatandaş, ağaçların arasından bir ağlama sesi duydu. Sesin geldiği yöne doğru giden Cengiz İlk, çantaya koyulmuş bir bebek buldu. İlk başlarda bebeğin bir aile tarafından unutulmş olduğunu düşünen İlk, bir süre etrafı araştırdı ancak sonuç alamayınca durumu hemen polis ekiplerine haber etti. Olay yerine polis ekipleri bebeği alarak hastaneye götürdü. 

Bebeği bulan Cengiz İlk, "Ben hastaneden geldim ve yorgundum buradaki alana uzanayım dedim 10 bilemedin 15 dakika geçti buralardan ses duymaya başladım. Çalı diplerine falan baktım. Yaklaşınca sesin çantadan geldiğini fark ettim. Çantayı açıp baktığımda içerisinde yeni doğmuş bir bebek gördüm. Üzerinde lekeler vardı. Motorlu güvenlikler geziyordu. Onlara haber verdim hemen gelip bebeği çıkardılar. Polise ve ambulansa haber verdiler. Bir eczaneye ait ilaç poşeti de vardı üzerinde. Poşetin içerisinde ne olduğunu göremedim polis ekipleri burada çalışma yapıyorlar." dedi.

Bebeğin kim ya da kimler tarafından parkta terk edildiği araştırılırken, hastaneye götürülen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve birkaç günlük bir bebek olduğu öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyParkBebek
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