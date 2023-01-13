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Ataşehir'de hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İstanbul Ataşehir'de hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

13 Ocak 2023 Cuma 05:44
Ataşehir'de hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Edirne yönüne giden Berk Şahin idaresindeki 10 BAT 91 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kozyatağı Kavşağı mevkiinde, önünde giden Sinan Altınzencir'in kullandığı 34 CMF 782 plakalı hafif ticari araca vurup savrularak bariyerlere çarptı.
Kaza sonucu sürücü Şahin, hasar gören aracında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan Şahin'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Şahin'in cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kara yolunda bir süre aksayan trafik ise araçların çekilmesi sonrası normale döndü.

AA

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirKozyatağıKazaTrafik Kazası
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