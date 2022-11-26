Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.874,34
ALTIN
1.051,84
DOLAR
18,64
STERLİN
22,58
EURO
19,42
Edremit'te konut alanı nitelikli arsalar satışa çıkarıldı
Edremit'te konut alanı nitelikli...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan arsa satış ihalesi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan...
Erdek Ticaret Odası, genel sekreter alımı yapacak
Erdek Ticaret Odası, genel...

Ataşehir'de inşaatın bekçisi ölü bulundu

ATAŞEHİR'de inşaatın bekçisi ölü bulundu. Bekçinin inşaatın ikinci katından düşerek öldüğü öne sürüldü.

26 Kasım 2022 Cumartesi 11:56
Ataşehir'de inşaatın bekçisi ölü bulundu

Olay, Ataşehir Örnek mahallesi Fehmi Tokay Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 2 katlı inşaatta çalışan bekçinin cesedini sabah gelen işçiler farketti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri inşaat ve ceset üzerinde incelemeler yaptı. Bekçinin boşluktan çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin çalışmasının ardından sedye ile düştüğü yerden çıkarılarak ambulansla morga kaldırıldı. 

Polis ekiplerinin ölümle ilgili incelemesi sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirInşaatBekçiKazaVefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Tellal' suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı
'Tellal' suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı
Aleyna hayata tutunamadı
Aleyna hayata tutunamadı
Beyoğlu'nda polis ile şüpheliler arasında çatışma: 1 ölü, 1'i polis 2 yaralı 
Beyoğlu'nda polis ile şüpheliler arasında çatışma: 1 ölü, 1'i polis 2 yaralı 
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans