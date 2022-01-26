Ataşehir'de suya düşen kepçenin operatörü öldü

Olay saat 09.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Neşeli Sokak'ta bulunan inşaat alanında meydana geldi. Kadir Yaşar’ın kullandığı iş makinesi buzla kaplı su alanında çalışma yapıyordu. Bir anda iş makinesinin suya gömülmesiyle operatör Yaşar suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri buzla kaplı suya girerek arama yaptı. Aramalar sonucunda itfaiye ekipleri Kadir Yaşar’a ulaştı. Yaşar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Yaşar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı inşaat alanında inceleme yaptı. Yaşar’ın cenazesi ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan iş makinesinin suya gömülmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.