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Ataşehir'de suya düşen kepçenin operatörü öldü

ATAŞEHİR’de inşaat alanında iş makinası, buz tutan su birikintisine düştü. Suya gömülen iş makinesinin operatörü Kadir Yaşar hayatını kaybetti. İş makinesinin suya gömülmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ocak 2022 Çarşamba 10:07
Ataşehir'de suya düşen kepçenin operatörü öldü

Olay saat 09.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Neşeli Sokak'ta bulunan inşaat alanında meydana geldi. Kadir Yaşar’ın kullandığı iş makinesi buzla kaplı su alanında çalışma yapıyordu. Bir anda iş makinesinin suya gömülmesiyle operatör Yaşar suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri buzla kaplı suya girerek arama yaptı. Aramalar sonucunda itfaiye ekipleri Kadir Yaşar’a ulaştı. Yaşar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Yaşar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı inşaat alanında inceleme yaptı. Yaşar’ın cenazesi ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan iş makinesinin suya gömülmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

Son Güncelleme: 26.01.2022 10:54
Anahtar Kelimeler:
AtaşehirInşaatTemelKepçeOperatörKaza
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