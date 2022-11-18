Avcılar'da inşaatın temel duvarı çöktü; yol kapandı

Fatih Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan ve yenisi yaptırılan binanın temeli bir süre önce kazıldı. Temel duvarları betonla yapılan binanın yol tarafına inşaat demirleri konuldu. İnşaat temel duvarının yola bakan bölümü saat 04.30'da kısmen çöktü. Aynı yerde ikinci çökme saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Bu çökme sırasında Avcılar'dan çıkışta kullanılan İETT otobüslerinin de güzergahındaki yolda da kısmen çökme görüldü. Bunun üzerine yol trafiğe kapatıldı. Araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi