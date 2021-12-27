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Avcılar'da kafeyi kurşunlayan şüpheli gözaltına alındı

Olay, gece yarısı Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Aralık 2021 Pazartesi 11:14
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Avcılar'da kafeyi kurşunlayan şüpheli gözaltına alındı

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Müslüm D., kafenin önüne gelerek belinden çıkardığı tabanca ile iki el ateş etti. Silah sesleri üzerine hemen yakında bulunan Halide Edip Adıvar Parkı'nda devriye gezen polis ekibi müdahale etti. Elinde tabanca ile kafenin önünde durdurulan Müslüm D., polisin "Teslim ol" çağrısına uymayarak silahı başına doğrulttu. Polis memurlarından birisi elindeki tabanca ile peş peşe havaya ateş açtı. Müslüm D., bunun üzerine tabancasını yere bırakarak teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Nedeni bilinmeyen olayda ölen veya yaralanan olmadığı belirlendi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi yolu bir süre kısmen kapatırken boş kovanlarla ve bir camı kırılan kafede görüntü kaydı yaptı. Olay ile ilgili açıklama yapılmazken, kafe işletmecileri de konuşmak istemedi. Şüpheli ile ilgili ruhsatsız tabanca taşıdığı ve kullandığı gerekçesiyle 6 bin 136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet başta olmak üzere soruşturma sürdürülüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarKafeSilahKurşunşüpheli
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