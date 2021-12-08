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Avcılar'da yeraltı kabloları peş peşe alev aldı

AVCILAR'da bir süre önce altyapı çalışması yapılarak fiber kablo döşenen sokakta yeraltı kabloları alev alarak peşpeşe patlamalar oldu. Yol kenarına park edilen bir otomobil alevlerden etkilenerek hasar gördü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Aralık 2021 Çarşamba 11:14
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Avcılar'da yeraltı kabloları peş peşe alev aldı

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Fidan Sokak'taki yeraltı kablolarında kısa devre oluşmasının ardından patlamalar ardından alevli yanma gören mahalle sakinleri 112'yi aradı. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi patlama ve parlayarak yanmanın yeraltı kablolarından kaynaklandığını belirledi. Patlamaların etkisi ile yerinden fırlayan bir kapaktan çıkan alevlerin Özer Uzunhal'a ait 35 AV 3104 plakalı otomobile kısmen zarar verdiği görüldü. İtfaiye acil olarak BEDAŞ ekibi sevk edilmesini istedi. Kontrollü olarak bir süre daha yangın devam ederken sokağın elektrik akımları kesildi. Elektrik kesintileri ardından alevlere yangın tüpü ile müdahale eden Cengiz Çolak, "Burada birkaç hafta önce altyapı çalışması yapıldı. Ardından sanırım yağışın etkisi ile kısa devre oldu" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarElektrikKabloPatlamaYangın
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