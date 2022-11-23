Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak 2018 yılında kurulan Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, başta toplumsal olaylar olmak üzere halkın yoğun olduğu stat, spor salonu, konser, park ve caddelerde atlarıyla görev alıyor. İkisi kadın toplam 4 atlı polis ekibi Avcılar Sahili'nde Denizköşkler'den Ambarlı'ya kadar denetim yaptı. Denetimle ilgili konuşan Nesrin Kılıç, "Önce şaşırdım. Ama güzel bir şey. Bir olayda müdahale daha kolay olabilir" dedi. Necla Dülger ise, "Güvenlik açısından daha iyi oldu bence" diye konuştu.