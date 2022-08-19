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Bağcılar'da park yeri tartışmasında komşularını silahla yaraladı

BAĞCILAR'da komşular arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası silahıyla geri dönen M.K., İ.G. ve oğlu T.G.'ye doğru ateş etti. Komşularını yaralayan M.K. tutuklanırken, baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

19 Ağustos 2022 Cuma 10:16
Bağcılar'da park yeri tartışmasında komşularını silahla yaraladı

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde komşular arasında otopark anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan M.K. bir süre sonra tabancayla geri geldi. Komşuları İ.G. ve oğlu T.G.'ye doğru ateş eden M.K. ve yanındaki A.Y.B. kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralanan baba ve oğlu sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra, hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğlunun hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. 

Polis saldırganın kimliğini belirlemek için güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Saldırgan komşu M.K. ve A.Y.B. gözaltına alındı. Olayda kullanılan silaha el konuldu. Yaşının küçük olduğu öğrenilen A.Y.B. serbest bırakılırken, M.K. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarKomşuKavgaSilahYaralamaParkOtomobil
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