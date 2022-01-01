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Bağcılar'da yılbaşı eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü

BAĞCILAR'da yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan kavgada silahlar konuştu. 14 yaşındaki bir çocuk kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Ocak 2022 Cumartesi 09:57
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Bağcılar'da yılbaşı eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü

Olay, saat 00.30 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yılbaşıkutlamak için toplanan grup bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri silahına davranarak rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşun 14 yaşında bir çocuğun kafasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Silahla kafasından vurulan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarYılbaşıKutlamaKavgaCinayet
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