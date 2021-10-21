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Bahçelievler D-100 Karayolunda taksinin çarptığı kişi hayatını kaybetti

BAHÇELİEVLER, D-100 Karayolu Edirne istikametinde seyir halindeki taksi yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi metrobüs yoluna fırladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri taksinin çarptığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Ekim 2021 Perşembe 08:55
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Bahçelievler D-100 Karayolunda taksinin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kaza Bahçelievler, D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 03.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 TBK 56 plakalı taksiyi kullanan H.Y. isimli sürücü seyir halindeyken Yenibosna mevkiine geldiği esnada bir anda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi metrobüs yoluna fırlayarak ağır yaralandı. Taksi sürücü sürücüsü H.Y. hemen aracı durdurarak durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin çarptığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için ana yolu Şirinevler'den kapatarak önlem alırken,  gelen araçları ise yan yola yönlendirdi. Polis ekiplerinin olay yeri çalışmasının ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kaza sonrası H. Y. isimli sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, taksi ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı yolu araçların geçişine açtı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerD100 KarayoluKazaTrafik Kazası
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