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Bahçelievler’de cami avlusuna seyyar aşı istasyonu kuruldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ağustos 2021 Cuma 14:59
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Bahçelievler’de cami avlusuna seyyar aşı istasyonu kuruldu

İSTANBUL - Bahçelievler’de Yenibosna Merkez Camii’nde cuma namazı öncesi seyyar aşı istasyonu kuruldu.


 

Bahçelievler Belediyesi, İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen kampanyada vatandaşlar randevu almadan aşı olabildiler. Cami avlusuna kurulan seyyar aşı istasyonunda hem cuma namazına gelen hem de dışardan gelen vatandaşlar aşı olabildi. Aşılama cuma namazı sonrası da devam etti.


 

“20 İLA 40 YAŞ ARASINI AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUZ”


 

Aşılama çalışmalarını yerinde takip eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bahçelievler Belediyesi, İlçe kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile beraber Yenibosna Merkez Camii’nde aşılama kampanyası yapıyoruz. Vatandaşlarımızı burada aşı olmaya bekliyoruz. Burada istedikleri aşıyı olabilirler. 65 yaş üstünde aşı oranımız çok yüksek. Ancak gençlerde bu oran azalıyor. Özellikle 20 ila 40 yaş arasını aşı olmaya davet ediyoruz. Gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalar aşıların doğru olduğunu gösteriyor. Gelişmemiş ülkelerde aşı olmadığı için ölüm oranları daha fazla oluyor. Aşı olmayan insanların koronavirüsten dolayı yoğun bakıma girerlerse ölme ihtimalleri çok yüksek. İyileşenlerinde 10 yıl boyunca yüzde 50 rahatsız olarak yaşayacaklar. Lütfen aşı olun" dedi.


 

“AŞININ YAN ETKİSİ OLSAYDI DOKTORLAR YAPTIRMAZDI”


 

Aşı olmaya gelen 32 yaşındaki Tuğba Kızılyar, “Aşıyı zorunluluktan değil, sağlık için yaptırıyorum. Biontech aşısı olmayı tercih ettim. Aşı için gerekli zorunlulukların gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Aşının yan etkisi olsaydı doktorlar yaptırmazdı" dedi. 


 

Biontech aşısı olan 61 yaşındaki Kıymet Akarsu, “İlk aşımı oldum. Sağlığımız için herkesin aşı olması gerekiyor. Sağlığımız her şeyden daha önemli" ifadelerini kullandı. 


 

17 Ağustos salı günü de Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki Kuleli Parkı içerisinde 16.00 - 23.00 saatleri arasında aşı istasyonu kurulacak ve randevusuz olarak parka gelen vatandaşların aşılaması yapılacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerCami AvlusuSeyyar Aşı Istasyonu
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