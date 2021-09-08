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Bakırköy'de ağaç devrildi; dalın çarptığı kadın yaralandı

Bakırköy'de, ağaç kaldırıma ve yol kenarında park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Bu sırada kaldırımda eşiyle yürüyen Zekiye Çağıltı dalların başına düşmesi nedeniyle yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Eylül 2021 Çarşamba 14:01
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Bakırköy'de ağaç devrildi; dalın çarptığı kadın yaralandı

Bakırköy İncirli Yolu Sokak'ta, saat 11.00 sıralarında, ağaç rüzgarın etkisiyle park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Bu sırada kaldırımda eşi Ahmet Çağıltı ile yürüyen Zekiye Çağıltı dalların başına düşmesi nedeniyle yaralandı. Çevredekiler kadının yanına koştu. İhbar üzerine sağlık ekipleri ve itfaiye çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zekiye Çağıltı'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Çağıltı'nın durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri ağacı, motorlu testereyle keserek kaldırdı. Özel bir okulun bulunduğu sokakta meydana gelen olayda, öğrencilerin derste olması faciayı önledi.

Ağacın devrildiği sokakta esnaf olan Eren Özbayır, "Teyzenin durumu iyiydi. Bilinci açıktı. Herhangi bir rahatsızlığı görülmüyordu. Aracın üstüne de devrilmiş. Araçta hasar oluşmuş." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakırköyRüzgarAğaçOtomobil
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