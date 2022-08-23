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Bakırköy'de hukuk bürosunda yangın

BAKIRKÖY'de hukuk bürosu olarak kullanılan villada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

23 Ağustos 2022 Salı 09:58
Bakırköy'de hukuk bürosunda yangın

Yangın, saat 09.00 sıralarında Bakırköy Basınköy Mahallesi Elif Sokak'ta hukuk bürosu olarak kullanılan 2 katlı villada çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik panosunda başlayan yangın evrakların bulunduğu bölüme sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler hukuk bürosunun ikinci ve çatı katını sardı. Alevleri gören büro çalışanları hemen dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Bakırköy ve Küçükçekmece'den itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, villa da hasar oluştu.

"KALABALIK BİR EKİP ÇALIŞIYOR"

Mahalle sakini Eray Mermer, "Hepimiz bir sesle uyandık, içeride bir patlama oluşmuş. Elektrik sigortasından olduğu söylendi. O esnada içeride birkaç çalışan varmış, onlar itfaiyeye haber vermiş. Hukuk bürosunda kalabalık bir ekip çalışıyor" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 23.08.2022 10:18
Anahtar Kelimeler:
BakırköyFloryaHukuk BürosuBüroHukukYangınItfaiye
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