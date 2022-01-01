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Bakırköy takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 3 yaralı

BAKIRKÖY D-100 Karayolu'nda kaza yapan iki otomobilden biri takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Ocak 2022 Cumartesi 11:22
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Bakırköy takla atan otomobil metrelerce sürüklendi: 3 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 Karayolu Bakırköy İncirli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Haliç istikametine doğru ilerleyen sürücü Uğur Çataloğlu, kullandığı 34 DJM 188 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek Öner Coşkun'un kullandığı 34 LOZ 23 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası Uğur Çataloğlu'nun kullandığı otomobil takla atarak metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan iki otomobilin içinde bulunanlardan 3 kişi yaralanarak hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alırken, tek şeritten sağlanan trafik nedeniyle yoğunluk oluştu.  Olay yerine gelen çekici ile kazaya karışan otomobiller kaldırıldı. Bu esnada trafik bir süre tamamen durduruldu. Otomobillerin kaldırılmasının ardından yolda kumlama çalışması yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BakırköyD100 KarayoluKazaTrafik Kazası
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