Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,891.28
ALTIN
639.70
DOLAR
11.01
STERLİN
14.77
EURO
12.47
Marmara Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak
2 araştırma görevlisi alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 23 öğretim elemanı alacak
23 öğretim elemanı alacak
Gazi Üniversitesi 10 öğretim elemanı alacak
10 öğretim elemanı alacak
21 Öğretim Görevlisi İstihdam Edilecek 
21 Öğretim Görevlisi İstihdam...

Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı

Bayrampaşa, TEM Bağlantı yolu, Aksaray istikametinde seyir halindeki plakası alınamayan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Oğul'a (65) çarptı. Kazada Oğul hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü kaçtı. Polis kaza sonrası kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Aralık 2021 Pazartesi 08:27
0 Okunma
Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı

Kaza Bayrampaşa, TEM bağlantı yolu, Aksaray istikameti Adnan Menderes Vatan Bulvarı girişinde sabah 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Oğul'a(65) çarptı. Kaza sonrası Oğul, yola savrulurken, otomobil  sürücüsü durmayarak kaçtı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin çarptığı Oğul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekipleri kaza sonrası yolda otomobil parçaları olduğunu tespit etti. Ekiplerin olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden Ahmet Oğul'un cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri yolu tamamen açtı. Kaza sonrası kaçan otomobilin plakasını belirlemek için kamera görüntülerini inceleme altına aldığı öğrenildi.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BayrampaşaTEMOtoyolKazaTrafik KazasıYayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsfanbul Tema Park’tan 2022’de 1 milyon ziyaretçi hedefi
İsfanbul Tema Park’tan 2022’de 1 milyon ziyaretçi hedefi
Avcılar’daki ‘Bit Pazarı’ 6 hafta sonra yeniden açıldı, esnafın yüzü güldü
Avcılar’daki ‘Bit Pazarı’ 6 hafta sonra yeniden açıldı, esnafın yüzü güldü
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans