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Bebek kÄ±yafetlerine emdirilmiÅŸ uyuÅŸturucu ele geÃ§irildi

Ä°STANBUL HavalimanÄ±'nda bebek kÄ±yafetlerine emdirilmiÅŸ halde 14 kilogram 900 gram uyuÅŸturucu ele geÃ§irildi.

16 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 10:00
Bebek kÄ±yafetlerine emdirilmiÅŸ uyuÅŸturucu ele geÃ§irildi

Ä°stanbul HavalimanÄ± GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Ä°stihbarat MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± NARKOKÄ°M ekiplerince havalimanÄ± kargo bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yurt dÄ±ÅŸÄ±na gidecek kargo riskli olarak deÄŸerlendirildi. ÅžÃ¼pheli gÃ¶nderi x-ray taramasÄ± ve narkotik dedektÃ¶r kÃ¶pekleri ile incelendi. Narkotik dedektÃ¶r kÃ¶peklerin kargo iÃ§erisindeki eÅŸyaya tepki vermesi Ã¼zerine detaylÄ± arama yapÄ±ldÄ±. Kargo iÃ§erisinde bulunan bebek kÄ±yafetleri ve yatak Ã¶rtÃ¼leri Ã¼zerinde test yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan testte eÅŸyalarda metamfetamin tÃ¼rÃ¼ uyuÅŸturucu tespit edildi. Daha sonra kimyasal yÃ¶ntemlerle ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak olan metamfetaminin eÅŸyalara emdirilerek, gizlenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.

Olay hakkÄ±ndaki soruÅŸturmaya GaziosmanpaÅŸa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± nezdinde Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ olarak devam edildiÄŸi belirtildi.


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DHA-Genel - TÃ¼rkiye-Ä°stanbul -Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ä°stanbul HavalimanÄ± GÃ¼mrÃ¼k Muhafaza KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k Ve Ä°stihbarat MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼NARKOKÄ°MUyuÅŸturucuNarkotikPolis
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