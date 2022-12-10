Beşiktaş'taki terör saldırılarında şehit düşenler anıldı

10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş-Bursaspor arasında oynanan futbol karşılaşmasının ardından Vodafone Park ve Maçka Parkı önünde gerçekleşen 2 ayrı bombalı terör saldırısında 40'ı polis 47 kişi şehit düştü.

Saldırının 6'ncı yıldönümünde, şehitler için anma töreni düzenlendi. İlk saldırının gerçekleştiği Vodafone Park önünde saat 12.00'de yapılan törene, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit yakınları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli birimlerden polisler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehitler anısına dua edildi. Şehit düşen polisler için hazırlanan anma videosunun gösterilmesinin ardından şehitler anıtına karanfil bırakıldı. Saldırıda şehit düşen Beşiktaş Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu, saldırıyı gerçekleştirenlere lanet okuyup, beddua etti.

Törenin ardından Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu.