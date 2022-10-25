Beykoz'da polis 9 kilo 565 gram uyuşturucu ele geçirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beykoz’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda Çengeldere Mahallesi’nde uyuşturucu kokusuna benzer bir koku olduğunu fark etti. Kokunun yoğunlaştığı bölgelerde arama yapan ekipler bir barakada kuruması için bırakılmış 7 kilo 420 gram marihuana ele geçirdi. Bunun üzerine barakanın sahibinin evine de operasyon düzenleyen polis burada da 2 kilo 420 gram marihuana ve 1 adet yivsiz av tüfeği buldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.