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Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangın 14 saattir sürüyor 

BEYLİKDÜZÜ'nde depo olarak kullanılan 2 katlı binada dün öğle saatlerinde başlayan yangın, 14 saattir sürüyor. İtfaiye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yangının çıktığı deponun hemen yanında bulunan 10 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı. 

19 Eylül 2022 Pazartesi 10:19
Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangın 14 saattir sürüyor 

Yangın, dün saat 14.45 sıralarında Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi Şehitler Caddesi'nde depo olarak kullanılan 2 katlı binada çıkmıştı. Bodrum katında depolanan eşyaların bulunduğu bölgede başlayan yangın geniş bir alana yayılmış, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi gelerek yangına müdahale etmişti. 

GÜVENLİK NEDENİYLE 10 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yaklaşık 14 saattir sürerken, yangının çıktığı deponun hemen yanında bulunan 10 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen olay yerine diğer ilçelerden takviye ekiplerin geldiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeylikdüzüDepoYangınItfaiye
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