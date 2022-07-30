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Beylikdüzü'nde lüks araçlarla gelip vurdular: 1'i ağır 2 yaralı

BEYLİKDÜZÜ'NDE evlerinin önüne gelen 2 lüks araca binerek konuşmaya gittikleri kişilerle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. 

30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:38
Beylikdüzü'nde lüks araçlarla gelip vurdular: 1'i ağır 2 yaralı

Olay, saat 00.00 sıralarında Dereağzı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan S. ve Rıfat Y., cadde üzerindeki evlerinin önüne gelen 2 ayrı lüks araca binerek evin yaklaşık 100 metre ilerisindeki boş araziye gitti. Konuşmak için aşağı inen Ayhan S. ve Rıfat Y., bir süre sonra araçtaki kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.  Araçtakilerden biri Ayhan S. ve Rıfat Y.'a tabancayla ateş açtı. Ayhan S. ve Rıfat Y. isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme yaptı. Yaralılardan Rıfat Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeylikdüzüDereağzı MahallesiSilahKavgaYaralama
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