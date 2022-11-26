Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
1.051,84
DOLAR
18,64
STERLİN
22,58
EURO
19,42
Edremit'te konut alanı nitelikli arsalar satışa çıkarıldı
Edremit'te konut alanı nitelikli...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan arsa satış ihalesi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan...
Erdek Ticaret Odası, genel sekreter alımı yapacak
Erdek Ticaret Odası, genel...

Beylikdüzü’nde TIR parkında yangın: 4 TIR kullanılamaz hale geldi

BEYLİKDÜZÜ’nde TIR parkının içinde bulunan ve tahta paletlerin bulunduğu depoda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek park halindeki TIR’lara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında 4 TIR kullanılamaz hale gelirken, 4 TIR’da hasar oluştu.

26 Kasım 2022 Cumartesi 06:32
Beylikdüzü’nde TIR parkında yangın: 4 TIR kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 03.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi Liman yolu Caddesi üzerinde bulunan TIR parkında meydana geldi. İddiaya göre, TIR parkının içinde bulunan ve tahta paletlerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek park halindeki TIR’lara sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunca kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangında 4 TIR kullanılamaz hale gelirken, 4 TIR’da  hasar oluştu.

'YANGIN ÇIKTIĞI YERDE YATAN BİR ARKADAŞ VARDI, ONU DA DIŞARI ALDIK'

Yangın çıktığı sırada TIR parkında olan Mustafa Altun, “Aracın içinde oturuyordum. Yangın mahalline 2 araç yakınım. Alev gibi bir şey gördüm, hissettim. İndiğimde yangın çıkmıştı. Ama neden çıktı, nasıl çıktı bilmiyorum. Sadece 3 tane aracı kurtarabildim. Birini bıraktım diğerine koştum. Bir aracı daha kurtarabilseydim, 2 tane daha kurtarma şansım vardı. Ama beceremedim o kadarını. Anahtarını bulamadım. Benim araca da bir kısım sıçradı ama ben kurtardım. Çok şükür. Şu anda 3 tane tamamen yanan var 2 tane de kısmen yanan var. 2 tane de birisi kısmen 3 tanesi de aleve maruz kalmadan kurtardık. 2 arkadaş daha vardı, onlar da yıkamanın hortumu ile müdahaleye uğraşıyorlardı. Konteynerda yangın çıktığı yerde yatan bir arkadaş vardı. Onu da dışarı aldık. Şükür can kaybımız yok” ifadelerini kullandı.

Yangının palet deposunda çıktığını belirten Mustafa Çekici, “Burada palet deposu var. Palet deposunda yangın çıkıyor. Yandaki araçlara sıçrıyor. İşte itfaiye geldi. Söndürmeye çalışıyorlar. Şuan 5 tane var ağır hasarlı var. Diğerlerine daha bakılmadı” diye konuştu.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeylikdüzüTırGarajParkYangınItfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şişli’de 3 kişi kafalarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Şişli’de 3 kişi kafalarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
Prof. Dr. Memişoğlu: İstanbul sağlık altyapısı ile depreme hazır
Prof. Dr. Memişoğlu: İstanbul sağlık altyapısı ile depreme hazır
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans