BeyoÄŸlu'nda 212 yÄ±llÄ±k Lebon pastanesi kapandÄ±

BeyoÄŸlu Ä°stiklal Caddesi'nin tarihi dÃ¼kkanlarÄ±ndan Lebon Pastanesi, 1810 yÄ±lÄ±nda Edouard Lebon tarafÄ±ndan BeyoÄŸlu'nda kuruldu. Pastanenin isim hakkÄ± 1985 yÄ±lÄ±nda alan Abdurrahman Cengiz ve Åžakir Ekinci tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±. O tarihten bugÃ¼ne faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼ren pastane, mÃ¼lk sahibi KaragÃ¶zyan VakfÄ±'nÄ±n talep ettiÄŸi yeni kira bedelini Ã¶denemediÄŸi iÃ§in 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ±'nda kepenklerini kapattÄ±. Pastanenin ortaklarÄ±ndan Abdurrahman Cengiz, 42 bin 500 lira olan kiralarÄ±nÄ±n, 10 bin dolara yÃ¼kseldiÄŸini, bu bedeli Ã¶deyemeyecekleri iÃ§in pastaneyi kapattÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â



"38 YIL BOYUNCA BU MARKAYI EN YÃœKSEK SEVÄ°YEYE Ã‡IKARMAYA Ã‡ALIÅžTIM"Â

Lebon Pastanesi'nin ortaklarÄ±ndan Abdurrahman Cengiz, pastanenin hikayesini ÅŸÃ¶yle anlatÄ±yor:

"Lebon 1810 yÄ±lÄ±nda BeyoÄŸlu'nda pastanesini aÃ§Ä±yor. 1940'lÄ± yÄ±llarda ilk aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± yer satÄ±n alÄ±nÄ±nca, Lebon da yine Ä°stiklal Caddesi'nde farklÄ± bir binaya taÅŸÄ±nÄ±yor. 1972 yÄ±llarÄ±nda ise kapanÄ±yor. Lebon markasÄ±nÄ± alabilmek iÃ§in 2 sene uÄŸraÅŸtÄ±m. Sonunda 1985 yÄ±lÄ±nda patentini aldÄ±m. 38 yÄ±la yakÄ±n bu markayÄ± yÃ¼ksek seviyeye Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Ä°stanbullular'a ve yabancÄ± misafirlere hizmet verdik. Benim temennim markanÄ±n devam etmesiydi ama, olmadÄ±" Â



"BAÅžKA YERE TAÅžINMAM Ä°Ã‡Ä°N 10 MÄ°LYON LÄ°RA LAZIM"Â

Cengiz, KaragÃ¶zyan VakfÄ±'nÄ±n 15 yÄ±ldÄ±r kendilerini tahliye etmek iÃ§in uÄŸraÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "AÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z davalarÄ± da kaybettik. 10 bin dolar yani yaklaÅŸÄ±k 185 bin TL kira talep ettiler. Åžu anda 42 bin 500 lira Ã¶dÃ¼yoruz. Zam yapalÄ±m, VakÄ±f olduÄŸu iÃ§in baÄŸÄ±ÅŸ yapmak istedik ama, kabul etmediler. 10 bin dolar kira veremeyiz. Ã‡aresiz kaldÄ±k, 29 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ kapattÄ±k. Lebon'un marka ismi bende ama baÅŸka bir yere taÅŸÄ±mam mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Lebon'da 10 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m var. Bu yatÄ±rÄ±m hurdaya gidecek. 12 kiÅŸilik elemanÄ±mÄ±z vardÄ±, iÅŸsiz kalacak. ElemanlarÄ±n tazminatlarÄ±nÄ± vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. BaÅŸka yere taÅŸÄ±nmam iÃ§in 10 milyon lira lazÄ±m. Bu pastane OsmanlÄ±nÄ±n ve Cumhuriyet tarihinin ilk pastanesiydi" dedi. Â



"PASTANENÄ°N MADDÄ°YAT NEDENÄ°YLE KAPANMASI BENI ÃœZDÃœ"

Pastaneden daha Ã¶ncesinde alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirten Kadir GÃ¶nen, "Ã‡ok Ã¼zÃ¼ntÃ¼lÃ¼yÃ¼m Ã§Ã¼nkÃ¼, buraya geldiÄŸim zaman gÃ¼zel anlar yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±m. Ã‡ikolata almaya geldiÄŸimde sahibi ile tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±m. 1810 yazÄ±lÄ± kutularÄ± gÃ¶sterince Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Åžu anda mimari yapÄ±lar bile korunmazken, o Ã§ikolata kutularÄ±nÄ±n bu zamana kadar gelmesi Ã§ok ilginÃ§. Bir daha gelip Ã§ikolata alamamak ve pastanenin maddiyattan dolayÄ± kapanmasÄ± bizi Ã¼zÃ¼yor" dedi. Â Â

Lebon Pastanesi geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda mÃ¼lk sahibinin talep ettiÄŸi 60 bin TL kira bedeli nedeniyle, kira sÃ¶zleÅŸmesi yenilenmemiÅŸ ve yargÄ± sÃ¼reci baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Davalar iÅŸletme sahiplerinin aleyhine sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tarihi pastane kapanma kararÄ± aldÄ±.Â