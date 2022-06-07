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Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm arbedesi

BEYOĞLU Fetihtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilecek binaların elektrik, su ve doğalgazı kesildi. Evlerini boşaltmayanlar ile ekipler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Haziran 2022 Salı 15:27
Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm arbedesi

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kararı alındı. Beyoğlu Belediyesi kentsel dönüşüme giren dükkan ve dairelerin elektrik ve sularını kesmeye başladı. Ancak ev ve iş yerlerini boşaltmayanlar ekiplere tepki gösterdi.  Elektriği kesmeye çalışan görevliler vatandaşlar tarafından engellendi. Zaman zaman gerginlik arttı. Fenalık geçiren iki kişi ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Fetihtepe Mahallesi Dernek Başkanı Şenel Yıldız, "Burası Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada. 2 yıldır burada kentsel dönüşüm yapmaya çalışıyorlar. Halk verdikleri muvafakatnameyi kabul etmiyor. Bana uygun sözleşme yap. Buranın garantisini ver. 5 binlik ve binlik planları Cuma günü Bölge İdare Mahkemesinden tamamen iptal edildi" dedi.  Yıldız, "Kendilerine 160 tane dava açtık. Üst mahkemeye başvurduk. Ama hiçbir şekilde dinlemiyorlar" diye konuştu.

MART AYINDA TAHLİYE İÇİN TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

Beyoğlu Belediyesi'nden ise yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Emlak Konut tarafından hazırlanan projeye göre yıkımı gerçekleşecek 778 daire yerine 778 daire, 166 dükkan yerine ise 159 dükkan yapılacak ve bu daire ile dükkanların tamamı, mevcut hak sahiplerine verilecek. Mevcut daire ve dükkan sayısından daha fazla daire ve dükkan yapılmayacak.

Açıklamada, "Mart ayında muvafakatname imzalamayan hak sahiplerine, bölgedeki diğer hak sahiplerinin daha sağlıklı ve güvenli evlerde barınma hakkının bir an evvel sağlanması için 6306 sayılı kanunun 17. maddesine istinaden evlerini tahliye etmeleri için tebligat gönderildi. 15 günlük yasal sürecin ardından ikinci tebligatların gönderilmesiyle hukuki süreç hızlandı. Ramazan Bayramı'ndan önce her bir hak sahibinin teker teker aranarak yakın zamanda elektrik, su ve doğalgaz erişimlerinin kesileceğini dair bilgilendirildiği açıklandı.

Gönderilen tebligatlara karşı bazı hak sahiplerinin açtığı davalarda 130 yürütmeyi durdurma kararı alınmasına rağmen, yapılan savunma sonrası 120 tanesinin yürütme durdurma kararı kaldırıldı" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluFetihtepe MahallesiKentsel Dönüşüm
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