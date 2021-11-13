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Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta eğlence mekanları denetlendi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'deki eğlence mekanlarına yönelik denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde işletme ruhsatı olmayan işyerleri ile kapalı yerlerde sigara içilen eğence mekanlarına para cezası kesildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Kasım 2021 Cumartesi 08:55
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Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta eğlence mekanları denetlendi

Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri saat 23.00'te Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta eğlence mekanlarına yönelik denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde, eğlence mekanlarında bulunması gereken evraklar tek tek incelendi. Mekanda bulunanlara da Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimler sonucu ruhsatı olmayan işyerleri ile kapalı yerlerde sigara içilen eğence mekanlarına para cezası kesildi.

Beyoğlu'nda Kılıçali Paşa Mahallesi'nde yapılan denetimlerde ise mekanlarda sigara içilip içilmediği ve işletmelerde bulunan alkollü içeceklerin bandrolleri kontrol edildi. Denetlenen iki eğlence mekanının işletme ruhsatlarının bulunmadığı belirlendi. Ruhsatı olmayan mekanlar hakkında tutanak tutuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluŞişliBeşiktaşEğlenceMekanDenetimPolis
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