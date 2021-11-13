Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta eğlence mekanları denetlendi

Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri saat 23.00'te Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta eğlence mekanlarına yönelik denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde, eğlence mekanlarında bulunması gereken evraklar tek tek incelendi. Mekanda bulunanlara da Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimler sonucu ruhsatı olmayan işyerleri ile kapalı yerlerde sigara içilen eğence mekanlarına para cezası kesildi.

Beyoğlu'nda Kılıçali Paşa Mahallesi'nde yapılan denetimlerde ise mekanlarda sigara içilip içilmediği ve işletmelerde bulunan alkollü içeceklerin bandrolleri kontrol edildi. Denetlenen iki eğlence mekanının işletme ruhsatlarının bulunmadığı belirlendi. Ruhsatı olmayan mekanlar hakkında tutanak tutuldu.