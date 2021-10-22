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Beyoğlu’nda bin 500 personele sağlık taraması

Beyoğlu Belediyesi, çalışanlarının sağlığını korumak, geliştirmek, ortaya çıkabilecek ve mevcut sağlık problemlerinin önceden belirlenebilmesi adına ‘sağlık taraması’ çalışmalarını başlattı. Bin 500’ün üstünde personelin bu taramadan geçeceğini belirten Sağlık İşleri Müdürü Murat Aydın, taramalarda işitme, göz, akciğer grafisi ve kan testlerinin yapılarak yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa önceden önlem aldıklarını söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Ekim 2021 Cuma 10:54
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Beyoğlu’nda bin 500 personele sağlık taraması

Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Beyoğlu’nda yaklaşık bin 500’ün üstündeki personele sağlık taraması yapıldığı belirtildi. Personelin sağlını korumak ve ortaya çıkabilecek problemleri önlemek amacıyla yapılan taramalar, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında 20 Ekim itibarıyla başladı. Özel donanımlı Mobil İSG araçları ile gerçekleştirilen taramalarda ise işitme, göz, akciğer grafisi ve kan testleri yapılmaktadır. Belediye bünyesindeki tüm birimlerde görev yapan personelin sağlık taramasının yapılacağı ve belirli periyotlar çerçevesinde taramaların devam edeceği ifade edildi.

“AMACIMIZ MESLEK HASTALIKLARINI ÖNLEMEK “

Çalışmaların 15 gün boyunca süreceğini belirten Murat Aydın, 2 günde toplamda 300'e yakın personele tarama yaptıklarını söyledi. Her zaman çalışanların sağlığının ön planda olduğunu vurgulayan Aydın, “Özellikle oluşabilecek meslek hastalıklarını önlemeye çalışıyoruz. Dört ayrı lokasyon olarak şantiye alanlarında da personelimizin taramasını gerçekleştireceğiz. Tüm personelimize tarama yapılacak. İş yeri hekimimizin tarama sonrası değerlendirmeleri neticesinde de ilave tahlil, tetkik ihtiyacı doğduğu zaman da personelimizin bu taramalarını da gerçekleştireceğiz” açıklamasını yaptı.

Yapılan tarama sıklıklarının çalışanların işindeki tehlike sınıfına göre değiştiğini ifade eden Aydın son olarak şunları söyledi:

“Çok sınıfta çalışan personellerimiz için her yıl yapmayı planlıyoruz. Tehlikeli üç yılda bir, az tehlikeli sınıfta çalışanlarımız için de beş yılda bir taramaları tekrarlayacağız. Sağlık durumlarına göre bunu daha da arttırabiliriz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu BelediyesiSağlıkTaramaSağlık Taraması
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