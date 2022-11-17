BombacÄ± AlbashÄ±r terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne nasÄ±l girdiÄŸini anlattÄ±Â 

BeyoÄŸlu Taksim'deki Ä°stiklal Caddesi Ã¼zerinde pazar gÃ¼nÃ¼ PKK/YPG silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu olduÄŸu tespit edilen Ahlam AlbashÄ±r tarafÄ±ndan bombalÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. SaldÄ±rÄ±da 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 81 kiÅŸi ise yaralandÄ±. AlbashÄ±r, polis tarafÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼rede yakalandÄ±. Polis, AlbashÄ±r'la birlikte saldÄ±rÄ±ya karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 51 kiÅŸiyi daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 52 ÅŸÃ¼pheliden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardÄ±ndan serbest kalÄ±rken AlbashÄ±r'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 49 kiÅŸi bu sabah adliyeye sevk edildi. Azez'de yakalanan HÃ¼sam kod adlÄ± terÃ¶ristin ise emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor.

'AHMED'Ä°N Ä°ZÄ°NÄ° KAYBETTÄ°M AMA Ã–RGÃœTLE BAÄžIM KOPMADI'

SaldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Ahlam AlbashÄ±r'in emniyette verdiÄŸi ifadesinin detaylarÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±. AlbashÄ±r, polise verdiÄŸi ifadede Ã¶rgÃ¼tle nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan eylem gÃ¼nÃ¼ yaÅŸananlara kadar bÃ¼tÃ¼n detaylarÄ± anlattÄ±. Sevgili olduÄŸu bir erkek vasÄ±tasÄ±yla Ã¶rgÃ¼tle tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AlbashÄ±r'Ä±n, "YPG ile tanÄ±ÅŸmam 2017 yÄ±lÄ±nda MÃ¼nbiÃ§'te oldu. YPG Ã¼yesi olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiÄŸim Ahmed A. isimli bir erkekle tanÄ±ÅŸtÄ±m. Ahmed A. ile sevgili oldum. Sonra Ahmed, Cerablus'a gitti arkasÄ±ndan da ben gittim. Burada Ã¶rgÃ¼t beni iÃ§ine Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ± gÃ¶revler teklif etti. Bir sÃ¼re sonra Ahmed A.'nÄ±n izini kaybettim ama Ã¶rgÃ¼tle iliÅŸkim kesilmedi. Onlar da beni bÄ±rakmadÄ±" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

ATÃ–LYE SAHÄ°BÄ° GÃ–ZALTINDA

Ã–te yandan Ahlam AlbashÄ±r ile karÄ±-koca rolÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± Bilal Hassan'Ä±n kaldÄ±ÄŸ Esenler'deki atÃ¶lyenin sahibi Ferhat HabeÅŸ'in de terÃ¶rle baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu, sosyal medya hesabÄ±ndan terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve Kobani'den aldÄ±ÄŸÄ± talimatla AlbahsÄ±r ve Bilal Hassan'Ä± evinde misafir ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.