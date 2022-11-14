Bombalı saldırıda hayatını kaybeden Topkara çifti son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleşen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Adem Topkara ve Elif Mukaddes Topkara çifti düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Beyoğlu'nda gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden Adem Topkara (40) ve Elif Mukaddes Topkara (37) çiftinin cenazeleri Ayazağa Mahallesi 131.Sokak'ta taziyelerin kabul edildiği evin önünden, Ayazağa Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, hayatını kaybeden çiftin akrabaları, yakınları ve sevenleri katıldı.



Çiftin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutların önünde gözyaşı dökerken, Elif Topkara'nın babası kızının tabutu başından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze, ikindi namazımı müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Yeni Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.



Öte yanda, beş yıllık evli çiftin Yağız (1) ve Eliz (3) isminde de iki çocuğu bulunuyordu. Gezmek ve alışveriş yapmak üzere gittikleri İstiklal Caddesi'nde saldırıya uğrayarak hayatlarını kaybetmişlerdi.