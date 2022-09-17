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Caddebostan Sahili'nde 281 kilogram atık toplandı

DENİZ Temiz Derneği (TURMEPA), Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği kapsamında Caddebostan Sahili'nde temizlik yaptı. Türkiye'nin pek çok noktasında eş zamanlı düzenlenen etkinliğin Caddebostan'da ayağında yaklaşık 281 kilogram atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

17 Eylül 2022 Cumartesi 16:33
Caddebostan Sahili'nde 281 kilogram atık toplandı

Her yıl Eylül ayında 100'den fazla ülkede, Uluslararası Kıyı Temizleme etkinliği düzenleniyor. Kampanyanın Türkiye koordinatörlüğünü üstlenen TURMEPA eş zamanlı İstanbul, Antalya, Fethiye ve Samsun'da temizlik yaptı. Etkinliğin İstanbul ayağı Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirildi. Kurumsal katılımın yanı sıra farklı yaş ve meslek gruplarından yaklaşık 300 gönüllü, kıyı temizliği için bir araya geldi. Etkinlikte 1 saat içinde plastik, metal, kâğıt ve cam başta olmak üzere yaklaşık 281 kilogram atık ve 8 bin 200 sigara izmariti toplandı. Toplanan atıklar arasında çok sayıda plastik şişe ve kapakları, gıda ambalajı, metal içecek kapakları, pipetler ve plastik poşetler dikkat çekti. Etkinliklerle deniz kirliliğine dikkat çekmeyi ve deniz temizliğinin önemi konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediğini söyleyen TURMEPA yöneticisi Dağhan Mehmet Yazıcı, "Aldığımız iki nefesten birini sağlayan denizlerimize sahip çıkmak için yaptığımız çalışmaların, gerçekleştirdiğimiz projelerin en büyük motivasyonu olan gönüllülerimizle birlikte çok daha iyilerini yapacağımıza inanıyoruz. Daha sürdürülebilir ve daha mavi bir gelecek için bu birlikteliği artırarak devam ettirmeliyiz. Her zaman söylediğimiz gibi 'Deniz varsa hayat var'. Aynı anda birçok ülkede kıyı temizliği yapılıyor. Gönüllü olarak gelen vatandaşlarımız kıyılarımızda her türlü atığı uzaklaştırmak için topluyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CaddebostanSahilDenizTemizlikTURMEPA
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