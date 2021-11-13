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Canlarını hiçe saydılar

SULTANGAZİ'de canlarını hiçe sayanlar amatör kameralara yansıdı. Kimi TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalıştı, kimi ise seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan 5 katlı binanın çatı katında çalışan işçiler ise yürekleri ağza getirdi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Kasım 2021 Cumartesi 10:18
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Canlarını hiçe saydılar

ÇATIDA YÜREKLERİ AĞZA GETİREN GÖRÜNTÜ 

Sultangazi'de farklı zamanlarda cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde adeta ölüme meydan okudular. Görüntülerden birinde, 50. Yıl Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatı katında çalışan işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almaması yürekleri ağza getirdi. Metrelerce yüksekte canlarını hiçe sayarak çalışan işçiler, zaman zaman çatının ucuna kadar gelerek çalışmalarını sürdürdü. 

TEM'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞTI

TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yolun karşısına geçen yaya tehlikeye aldırmadı. 50 metre geride bulunan üst geçidi kullanmak yerine TEM otoyolundan karşıya geçmeye çalışan kişi, amatör kameraya yansıdı. 

TEHLİKELİ YOLCULUKLAR 

Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir halindeki kapalı kasa kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan bir kişi, motosiklet sürücüsü tarafından görüntülendi. Seyir halindeyken bir eliyle motosikletin direksiyonunu tutarken diğer eliyle cep telefonu ile tehlikeli yolculuğu görüntüleyen sürücü, kamyonetin arkasına tutunan kişiyi uyararak inmesini isteyip, gideceği yere kadar bırakacağını söyledi. Bunun üzerine kamyoneti bırakan kişi, motosiklete bindi. 

Gaziosmanpaşa'da ise biri bebek 3 kişilik ailenin motosiklet yolculuğu görenleri korkuttu. Ailenin tehlikeli yolculuğu bir başka araç sürücüsü tarafından görüntülendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziTehlikeTEM Otoyolu
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