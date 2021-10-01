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Çin Başkonsolosluğu önünde eylem

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Ekim 2021 Cuma 14:33
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Çin Başkonsolosluğu önünde eylem

İSTANBUL - Sarıyer'de Doğu Türkistanlı Sivil Toplum Kuruluşları Çin İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Sloganlar atıp, pankart açan grup, konsolosluğa doğru yürümek istedi. Polis grubun yürümesine engel olurken, yaşanan gerginlik de kısa sürede sona erdi.  Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan yaptığı basın açıklamasında, "İnsanlar cezaevlerinde, gözaltı merkezlerinde, toplama kamplarında mahkum bırakılmaktadır. Toplama kamplarında organ çalma, sistematik tecavüz ve yasa dışı tıbbi deneylere maruz bırakılmaktadır. Dini eğitim, ibadet ve dini yaşam tamamen askıya alınmıştır. İş insanları ve varlıklı bireylerin mallarına el konulmaktadır. İnsanlar Çin’in iç bölgelerine sürgün edilmekte ve yerlerine Çinli göçmenler yerleştirilerek Doğu Türkistan'ın demografisi değiştirilmektedir. Kadınlar, Çinlilerle zorla evlendirilmektedir. Kadınlara zorunlu kürtaj uygulanmaktadır. Doğu Türkistanlı çocuklar, Çinli aileler tarafından zorla evlat edilmektedir. Bu sadece binlerce gayri insani uygulamaların birkaç tane örneğidir" ifadelerini kullandı.  Basın açıklamasının okunmasının ardından, gruptakiler dağıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çin BaşkonsolosluğuEylemIstanbul
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