Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.088,80
ALTIN
914,40
DOLAR
14,71
STERLİN
19,43
EURO
16,26
İstanbul Kültür Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Kültür Üniversitesi 3...
Diyanet İşleri Başkanlığı Vaiz alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Vaiz...
TCDD 82 Makinist alacak
TCDD 82 Makinist alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli...
Flaş Haber
Kar barajlara yaradı
Kapat

Çöp konteynerinde çıkan yangın park halindeki aracı yaktı

SULTANGAZİ'de, çöp konteynerinde çıkan yangında alevlerin sıçradığı park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Mart 2022 Perşembe 10:03
Çöp konteynerinde çıkan yangın park halindeki aracı yaktı

Yangın, dün akşam saat 21.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 80 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan çöp konteynerindeki çöpler, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler, bir süre sonra konteynerin yanında park halinde bulunan hafif ticari araca sıçradı.

Çevredekiler bir yandan yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çöp konteyneri ile yanan araca müdahale ederek alevleri söndürdü. Araçta büyük çapta hasar oluşurken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziçöpKonteynerYangınOtomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale Zaferi konserle anıldı
Çanakkale Zaferi konserle anıldı
3 büyükşehirde barajlardaki su miktarı arttı
3 büyükşehirde barajlardaki su miktarı arttı
Rus rapçi İstanbul'da savaş karşıtı konser verdi
Rus rapçi İstanbul'da savaş karşıtı konser verdi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans