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Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı

ESENYURT'ta yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Haziran 2022 Pazartesi 10:05
Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı

Olay, Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarını çıkaran 2 grup cadde üzerinde çatışarak ilerledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtFatih MahallesiSilahçatışmaYaralı
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