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Esenyurt'ta otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı 

ESENYURT'ta 3 aracın karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. İddiaya göre kaza, bir otomobil tarafından sıkıştırılan aynı istikametteki başka bir otomobilin TIR'a çarpmasıyla meydana geldi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Ekim 2021 Pazar 10:21
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Esenyurt'ta otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı 

Kaza, saat 00.00 sıralarında TEM-Avcılar Bağlantı yolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu, Bahçeşehir istikametinden Avcılar istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ANR 632 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan 34 ACE 696 plakalı otomobili sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aynı istikamette seyir halindeki TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken iki kişi otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobilde sıkışan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı otomobilde sıkışan diğer yaralı ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

KAZA İLE İLGİLİ İKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya sebep olan otomobil ve TIR'ın sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle, TEM-Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobillerin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtTırOtomobilKazaTrafik Kazası
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