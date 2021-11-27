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Esenyurt'ta plastik üretimi yapan fabrikada yangın 

ESENYURT'ta plastik üretimi yapılan 4 katlı fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, fabrikada hasar oluştu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Kasım 2021 Cumartesi 09:44
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Esenyurt'ta plastik üretimi yapan fabrikada yangın 

Esenyurt Osmangazi Mahallesi, 3127 Sokakta bulunan 4 katlı plastik fabrikasının bacasında saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.  Bacadan ikinci kata sıçrayan alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ikinci kattaki yangına müdahale etti.  Yangın sırasında içeride bulunan işçiler zemin kattan tahliye edildi. Polis ekipleri sokağı güvenlik çemberine aldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdüğü yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtFabrikaPlastikYangınItfaiye
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