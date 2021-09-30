Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1391.92
ALTIN
494.04
DOLAR
8.8889
STERLİN
11.9764
EURO
10.3311
Necmettin Erbakan Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alıyor
Necmettin Erbakan Üniversitesi 40...
TMSF Fon Uzman Yardımcısı alacak
TMSF Fon Uzman Yardımcısı...
Sözleşmeli bilişim personeli alınıyor
Sözleşmeli bilişim personeli
TOKİ, 19 ilde 444 arsayı satışa çıkardı
TOKİ, 19 ilde 444...

Esenyurt'ta TIR, hafif ticari araçla çarpıştı

ESENYURT'ta TIR ile kafa kafaya çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralanarak araçta sıkıştı. Yaralı sürücü itfaiye ve 112 ekiplerinin çabası ile kurtarıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Eylül 2021 Perşembe 10:14
0 Okunma
Esenyurt'ta TIR, hafif ticari araçla çarpıştı

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Avcılar'dan gelen TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yaralanan hafif ticari araç sürücüsünü kurtarmak için çevredekiler yardıma koştu. Ancak, sürücünün araç içinde sıkıştığı görüldü. Bunun üzerine itfaiye ve 112 sağlık ekibine haber verildi. Sevk edilen ekipler bacakları sıkışan sürücüye moral vererek çıkarttı. Kimliği açıklanmayan yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtTırKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu ve Sabancı yenilenen Türkan Sabancı Bebek Parkı'nı gezdi
İmamoğlu ve Sabancı yenilenen Türkan Sabancı Bebek Parkı'nı gezdi
Beyoğlu'nda geniş çaplı asayiş ve narkotik denetimi yapıldı
Beyoğlu'nda geniş çaplı asayiş ve narkotik denetimi yapıldı
Ulaşımda "İstanbulkart" krizi
Ulaşımda "İstanbulkart" krizi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans