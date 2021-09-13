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Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısında yangın

EYÜPSULTAN'da üç katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Eylül 2021 Pazartesi 11:14
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Eyüpsultan'da 3 katlı binanın çatısında yangın

Eyüpsultan, Merkez Mahallesi Esenevler Sokak'ta bulunan üç katlı binanın çatısında sabah saatlerinde bina sakinleri uyurken, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredekilerin uyarısıyla bina sakinleri dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatısı alev alev yanan binaya kısa sürede müdahale etti. Yangın, yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, çatıda büyük çapta hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin soruşturması sürüyor.

ÜST TARAFTAN TUTUŞMUŞTU

Mahalle sakini Ali Turgur, "Yangın çıktı, oraya koştuk. Evde yatanlar vardı, annesi ve oğlu vardı.  Onları kaldırdık dışarıya çıkardık. Kimseye bir şey olmadı hepsi dışarıda. O sırada doğalgazı kestik. Üst taraftan tutuşmuştu" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EyüpsultanBinaYangınçatıItfaiye
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